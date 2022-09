Juventus-Salernitana, Allegri: “Bisogna resistere fino a novembre. A gennaio inizia una nuova stagione”. (Di sabato 10 settembre 2022) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è presentanto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana: “Sarà una parta insidiosa perché arriva dopo la Champions e contro una delle migliori squadre che gioca per la permanenza in Serie A. Nicola ha fatto un lavoro straordinario lo scorso anno e quest’anno hanno messo dentro giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta, giusta, altrimenti non riusciremo a fare risultato”. Sulla formazione: “Domani Paredes gioca, perché Locatelli ha un piccolo affaticamento e domani non sarà a disposizione. Sono out anche Di Maria, Szczesny e i soliti Chiesa, Aké e Kaio Jorge. Ma la formazione la deciderò domani. Non so se Milik e Vlahovic giocheranno insieme, mercoledì avrò un’altra partita. Speriamo di trovare l’undici per fare la partita giusta, poi i cambi ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Massimiliano, tecnico della, si è presentanto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la: “Sarà una parta insidiosa perché arriva dopo la Champions e contro una delle migliori squadre che gioca per la permanenza in Serie A. Nicola ha fatto un lavoro straordinario lo scorso anno e quest’anno hanno messo dentro giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta, giusta, altrimenti non riusciremo a fare risultato”. Sulla formazione: “Domani Paredes gioca, perché Locatelli ha un piccolo affaticamento e domani non sarà a disposizione. Sono out anche Di Maria, Szczesny e i soliti Chiesa, Aké e Kaio Jorge. Ma la formazione la deciderò domani. Non so se Milik e Vlahovic giocheranno insieme, mercoledì avrò un’altra partita. Speriamo di trovare l’undici per fare la partita giusta, poi i cambi ...

