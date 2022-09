Juventus | Elkann suona la carica | «Non sono fiducioso | sono convinto che vinceremo lo scudetto!»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 settembre 2022) L’a.d. della Exor Johnha parlato della stagione delladicendosidella vittoria della scudetto John, amministratore delegato della Exor, in una intervista a La Gazzetta dello Sport si è dettoche lavincerà lo scudetto. VINCERE LO SCUDETTO – «In questo casopiù che! Perché la Juve sta attraversando un nuovo ciclo come è molte volte successo nella storia ormai centenaria che lega la mia famiglia alla maglia bianconera. Nel 2023 la mia famiglia festeggerà 100 anni di vita insieme alla, un record mondiale… Ed è un legame forte che si trasmette di generazione in generazione. ...