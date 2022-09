Juventus, buone notizie da Pogba: rientro anticipato per il francese. Le ultime (Di sabato 10 settembre 2022) Spiraglio di luce per la Juventus per l’infortunio di Pogba: il francese potrebbe infatti rientrare prima del previsto Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pogba è determinato a bruciare le tappe per tornare subito in campo dopo l’operazione per risolvere il problema al menisco. Il francese vuole ripagare la fiducia che gli ha dato la Juventus e che, per ora, è stata disattesa. L’obiettivo chiaro è quello di rientrare a disposizione per il match casalingo con il PSG del 2 novembre prossimo, almeno per la panchina, partendo poi da titolare nel successivo match di campionato con l’Inter. LEGGI TUTTE LE notizie SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Spiraglio di luce per laper l’infortunio di: ilpotrebbe infatti rientrare prima del previsto Secondo quanto riportato da Tuttosport,è determinato a bruciare le tappe per tornare subito in campo dopo l’operazione per risolvere il problema al menisco. Ilvuole ripagare la fiducia che gli ha dato lae che, per ora, è stata disattesa. L’obiettivo chiaro è quello di rientrare a disposizione per il match casalingo con il PSG del 2 novembre prossimo, almeno per la panchina, partendo poi da titolare nel successivo match di campionato con l’Inter. LEGGI TUTTE LESULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

