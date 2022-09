Juventus, attenta al Benfica: i portoghesi vincono la sesta di fila in campionato, undici in stagione (Di sabato 10 settembre 2022) La Juventus è chiamata a fare risultato la prossima settimana in Champions League, quando ospiterà il Benfica. Ma la squadra portoghese sembra vivere un periodo d’oro: oggi è arrivata la sesta vittoria in altrettante partite di campionato. Successi che diventano addirittura undici se consideriamo anche i preliminari di coppa. Uno 0-1 sul campo del Famalicao con rete decisiva di Rafa Silva e primato in classifica sempre più consolidato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Laè chiamata a fare risultato la prossima settimana in Champions League, quando ospiterà il. Ma la squadra portoghese sembra vivere un periodo d’oro: oggi è arrivata lavittoria in altrettante partite di. Successi che diventano addiritturase consideriamo anche i preliminari di coppa. Uno 0-1 sul campo del Famalicao con rete decisiva di Rafa Silva e primato in classifica sempre più consolidato. SportFace.

