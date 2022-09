Jova Beach Party, il produttore Salvadori apre a una terza edizione: “Perché no?” (Di sabato 10 settembre 2022) Jovanotti Beach Party Tour – Ph. Michele Lugaresi MaikidBRESSO – Una terza edizione del Jova Beach Party? “Non se n’è ancora parlato, è una decisione che spetta all’artista. Per quello che mi riguarda, Perché no?”. A dirlo è l’organizzatore e produttore del Jova Beach Party, Maurizio Salvadori, in una conferenza stampa nel corso dell’ultima tappa dell’evento, a Bresso. “Quest’anno il pubblico ha fatto una scelta precisa – ha spiegato – Dalla Lombardia sono partite migliaia di persone per andare a Lignano, Roccella Jonica, Viareggio. La gente vuole andare in spiaggia Perché si diverte di più”. La data in montagna, ad Aosta, “è stata ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022)nottiTour – Ph. Michele Lugaresi MaikidBRESSO – Unadel? “Non se n’è ancora parlato, è una decisione che spetta all’artista. Per quello che mi riguarda,no?”. A dirlo è l’organizzatore edel, Maurizio, in una conferenza stampa nel corso dell’ultima tappa dell’evento, a Bresso. “Quest’anno il pubblico ha fatto una scelta precisa – ha spiegato – Dalla Lombardia sono partite migliaia di persone per andare a Lignano, Roccella Jonica, Viareggio. La gente vuole andare in spiaggiasi diverte di più”. La data in montagna, ad Aosta, “è stata ...

