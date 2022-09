Italvolley in finale ai Mondiali dopo 24 anni, ora la Polonia (Di sabato 10 settembre 2022) KATOWICE (Polonia) (ITALPRESS) – Un'Italia inarrestabile torna a giocarsi una medaglia d'oro ai Mondiali a distanza di 24 anni. Era il 1998 quando gli azzurri conquistarono il loro terzo titolo iridato di fila. Oggi la compagine di Fefè De Giorgi riporta il tricolore ai vertici – con una medaglia assicurata – battendo nettamente la Slovenia a Katowice. Punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) per l'Italia che tiene in mano il pallino del gioco per tutti e tre i set, attaccando alla grande e difendendo con criterio. Serata storta invece per Cebulj e compagni. Mentre gli azzurri si confermano dopo l'impresa ai danni della Francia ai quarti, gli sloveni fanno un passo indietro rispetto al 3-1 rifilato all'Ucraina. Anche capitan Simone Giannelli stenta a crederci nel commento a caldo: “E' incredibile, ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) KATOWICE () (ITALPRESS) – Un'Italia inarrestabile torna a giocarsi una medaglia d'oro aia distanza di 24. Era il 1998 quando gli azzurri conquistarono il loro terzo titolo iridato di fila. Oggi la compagine di Fefè De Giorgi riporta il tricolore ai vertici – con una medaglia assicurata – battendo nettamente la Slovenia a Katowice. Punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) per l'Italia che tiene in mano il pallino del gioco per tutti e tre i set, attaccando alla grande e difendendo con criterio. Serata storta invece per Cebulj e compagni. Mentre gli azzurri si confermanol'impresa ai ddella Francia ai quarti, gli sloveni fanno un passo indietro rispetto al 3-1 rifilato all'Ucraina. Anche capitan Simone Giannelli stenta a crederci nel commento a caldo: “E' incredibile, ...

