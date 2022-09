Italian Baseball Series 2022: Parma vince gara-6 2-1 e porta la finale con San Marino alla bella (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sarà gara-7 nella serie di finale scudetto tra Parmaclima e San Marino. Le Italian Baseball Series vedono arrivare la bella al Nino Cavalli, ed andrà in scena domani dopo il 2-1 della formazione di Gianguido Poma. Fallito il primo match point per gli uomini di Doriano Bindi: ora serviranno ventiquattr’ore e poco meno per un vero e proprio tutto o niente. Tutto si decide negli inning centrali. Nella parte bassa del terzo è una volata di sacrificio di Mineo a lanciare Koutsoyanopulos, che già si trovava in terza base su errore di lancio prima e singolo di Desimoni poi, a trovare il punto che vale l’1-0 dei padroni di casa, con le spalle al muro dato che sono sotto nella serie. Softball, Semifinali Scudetto 2022: regna l’equilibrio ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sarà-7 nella serie discudetto traclima e San. Levedono arrivare laal Nino Cavalli, ed andrà in scena domani dopo il 2-1 della formazione di Gianguido Poma. Fallito il primo match point per gli uomini di Doriano Bindi: ora serviranno ventiquattr’ore e poco meno per un vero e proprio tutto o niente. Tutto si decide negli inning centrali. Nella parte bassa del terzo è una volata di sacrificio di Mineo a lanciare Koutsoyanopulos, che già si trovava in terza base su errore di lancio prima e singolo di Desimoni poi, a trovare il punto che vale l’1-0 dei padroni di casa, con le spalle al muro dato che sono sotto nella serie. Softball, Semifinali Scudetto: regna l’equilibrio ...

