Inter-Torino, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 10 settembre 2022) Contro un Torino in ottima forma, l'Inter di Simone Inzaghi deve dimenticare rapidamente la settimana appena trascorsa, nella quale è stata prima sconfitta dal Milan nel derby e per poi farsi schiacciare in casa da un Bayern Monaco superiore in ogni zona del campo. Il fischio d'inizio a Inter-Torino, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio allo stadio Meazza. Il momento delle due squadre In settimana i nerazzurri sono andati incontro alla seconda e alla terza sconfitta nelle prime 6 gare della stagione. Il 3-2 nel derby e lo 0-2 contro i tedeschi alla prima di Champions hanno mostrato enormi lacune nella formazione di Inzaghi, venute già a galla nel 3-1 rimediato all'Olimpico contro la Lazio il 26 agosto. I 3 successi ottenuti, ...

