Inter-Torino, MOVIOLA LIVE: Ayroldi estrae il rosso per Sanabria, poi cambia decisione con il Var (Di sabato 10 settembre 2022) Questi i principali episodi da MOVIOLA di Inter-Torino, anticipo della sesta giornata di Serie A. Inter-Torino, sabato 10 settembre h 18 Arbitro Giova... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Questi i principali episodi dadi, anticipo della sesta giornata di Serie A., sabato 10 settembre h 18 Arbitro Giova...

Inter : ???? La storia nerazzurra di @FDimarco ?? I numeri della sfida col Torino ?? I 12 anni all’Inter di @PandiniMarta… - marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906, i convocati di #Juric per l'@Inter: - CharlesLydgate : ? Un anno a dire peste e corna del Torino, lo stesso per l'Inter. Poi le guardano giocare. Quello strano devo essere io. - BeppeBobo80 : Il Torino che nel secondo tempo schiaccia l’Inter nella propria metà campo..a San Siro..boh.. -