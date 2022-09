Inter-Torino | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 10 settembre 2022) Parte tra poche minuti la sesta giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere a. I nerazzurri vengono da due sconfitte consecutive, una in campionato e l’altra in Champions. Inzaghi farà di tutto per ritornare alla vittoria. Ilinvece continua a sorprendere, il nuovo schema tattico di Juric sta rendendo davvero bene. L’conferma D’Ambrosio in difesa, e fa rifiatare così Skriniar. Stesso discorso per Darmian, spostato questa volta sulla sinistra al posto di Gosens. Tornano dal primo minuto anche Barella e Dzeko. Il bosniaco è parso il più in forma in attacco nelle ultime partite. Juric da continuità alla sua squadra, non cambiando ne sistema di gioco che uomini. Schuurs comanderà ancora la difesa granata, mentre Aina e Vojvoda ...