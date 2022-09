Inter | problemi con gli sponsor

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 settembre 2022) L’sta cercando un nuovo accordo più remunerativo con Nike, mentre Digitalbits continua a non pagare i nerazzurrial lavoro per migliorare l’accordo con il suotecnico. La Repubblica riporta che i nerazzurri stiano parlando con Nike, che al momento non starebbe fornendo abbastanza magliette ufficiali per soddisfare la vendita: la seconda maglia non è ancora acquistabile, mentre è slittata la presentazione della terza. Per quanto riguarda invece il main, Digitalbits, che sta continuando a non pagare i nerazzurri: l’non esclude lo scontro legale ed è alla ricerca di un nuovoentro il prossimo gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.