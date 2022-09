Inter, Lautaro: «Sapevamo che avremmo faticato, ma dobbiamo vincere sempre» (Di sabato 10 settembre 2022) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino: le sue dichiarazioni Lautaro Martinez a DAZN ha analizzato la partita vinta sul finale contro l’Inter. TORINO – “Sapevamo che il Torino fosse una squadra difficile da affrontare: nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, ma come carattere siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte e a vincerla. Era importante”. VITTORIA – “Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due ko, volevamo vincere per stare tranquilli perché abbiamo un calendario stretto. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’Inter che deve vincere sempre”. CONTINUA SU InterNEWS24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022)Martinez, attaccante dell’, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino: le sue dichiarazioniMartinez a DAZN ha analizzato la partita vinta sul finale contro l’. TORINO – “che il Torino fosse una squadra difficile da affrontare: nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, ma come carattere siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte e a vincerla. Era importante”. VITTORIA – “Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due ko, volevamoper stare tranquilli perché abbiamo un calendario stretto. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’che deve”. CONTINUA SUNEWS24 L'articolo ...

