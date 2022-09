Inseguendo il male da cui si è oscenamente attratti (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono scrittori e scrittori. Già, ma che vuol dire? Quali sono le grandi discriminanti, gli essenziali spartiacque? Uno, per esempio: scrittori di un solo romanzo vs scrittori di tanti romanzi. Il che non vuol dire né che gli scrittori di un solo romanzo ne abbiano scritto effettivamente solo uno o che siano inferiori agli scrittori di tanti romanzi, anzi, a parere di chi scrive, i più invidiabili sono proprio quelli del primo tipo: gli scrittori, cioè, che hanno un mondo dai contorni precisi, un oggetto riconoscibile e perfettamente a fuoco nel mirino, che diventa epicentro di tutta la loro filosofia narrativa. Questi scrittori vestono sempre la stessa domanda di abiti nuovi, con ostinazione estetica, incarnando l’ossessione di Achab per la balena. Certo, gli scrittori del secondo tipo potrebbero essere – forse – più sorprendenti o avere – apparentemente – più frecce al proprio ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono scrittori e scrittori. Già, ma che vuol dire? Quali sono le grandi discriminanti, gli essenziali spartiacque? Uno, per esempio: scrittori di un solo romanzo vs scrittori di tanti romanzi. Il che non vuol dire né che gli scrittori di un solo romanzo ne abbiano scritto effettivamente solo uno o che siano inferiori agli scrittori di tanti romanzi, anzi, a parere di chi scrive, i più invidiabili sono proprio quelli del primo tipo: gli scrittori, cioè, che hanno un mondo dai contorni precisi, un oggetto riconoscibile e perfettamente a fuoco nel mirino, che diventa epicentro di tutta la loro filosofia narrativa. Questi scrittori vestono sempre la stessa domanda di abiti nuovi, con ostinazione estetica, incarnando l’ossessione di Achab per la balena. Certo, gli scrittori del secondo tipo potrebbero essere – forse – più sorprendenti o avere – apparentemente – più frecce al proprio ...

