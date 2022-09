Infortunio in casa Milan: l’attaccante può saltare la sfida con il Napoli! (Di sabato 10 settembre 2022) Arrivano brutte notizie per il Milan in vista della gara di stasera contro la Sampdoria. I rossoneri, infatti, erano pronti a fare del turnover in vista della seconda partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Turnover che si farà solo in parte, visto l’affaticamento alla coscia sinistra per Divock Origi. Quest’ultimo doveva fare riposare un calciatore che fino ad ora è stato sempre impiegato da mister Stefano Pioli, ovvero Olivier Giroud. l’attaccante francese, nonostante i quasi 36 anni (li compirà il 30 settembre), risulta essere oltre che uno dei calciatori più impiegati, anche uno dei più importanti nello spogliatoio vista l’esperienza e visto il palmares. Divock Origi attaccante belga classe 1995, appena arrivato dal Liverpool, potrebbe saltare anche la prossima gara di campionato contro gli azzurri ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Arrivano brutte notizie per ilin vista della gara di stasera contro la Sampdoria. I rossoneri, infatti, erano pronti a fare del turnover in vista della seconda partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Turnover che si farà solo in parte, visto l’affaticamento alla coscia sinistra per Divock Origi. Quest’ultimo doveva fare riposare un calciatore che fino ad ora è stato sempre impiegato da mister Stefano Pioli, ovvero Olivier Giroud.francese, nonostante i quasi 36 anni (li compirà il 30 settembre), risulta essere oltre che uno dei calciatori più impiegati, anche uno dei più importanti nello spogliatoio vista l’esperienza e visto il palmares. Divock Origi attaccante belga classe 1995, appena arrivato dal Liverpool, potrebbeanche la prossima gara di campionato contro gli azzurri ...

diegographics27 : @Maurizio720 @tonalissima Avrà avuto qualche infortunio, ma cose normali, non facciamo paragoni con chi dell'infermiera ne fa come casa sua - Nikola09195937 : @Kokodewa7890 Io Berardi causa infortunio l’ho pagato 31 crediti su 500. Lo attendo. Anche perché ho Muriel, Abraha… - asromaliveit1 : ?Non preoccupano le condizioni di Nicola #Zalewski in casa #AsRoma. Il laterale ha riportato un affaticamento ai fl… - VezTeMato : infortunio sul lavoro e sto a casa fino al 13 settembre che palle - marcullo02 : RT @GoalItalia: Terzo infortunio muscolare in casa Roma: Zalewski out contro l'Empoli ??? -