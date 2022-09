Infortuni Serie A, l’esperto: «Non dipende solo dal lavoro in campo, fondamentale gestirsi a casa» (Di sabato 10 settembre 2022) Il d.t. dell’Italia di Atletica La Torre ha provato a spiegare i motivi dei tanti Infortuni che si stanno verificando in Serie A Antonio La Torre, direttore tecnico dell’Italia di Atletica, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare i motivi dei tanti Infortuni che si stanno verificando in Serie A. SPIEGAZIONE – «La spiegazione è che non c’è una spiegazione. Prevedere un Infortunio è una scienza impossibile, ogni stop ha una genesi multifattoriale. Si è iniziato col caldo, ma due anni fa causa Covid si giocò a luglio e agosto e non successe nulla. Le piccole che erano abituate a una partita a settimana e ora ne hanno due devono adattarsi. Forse a volte si fa troppo lavoro tecnico e si trascura un po’ il fatto che i calciatori sono innanzitutto atleti e che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il d.t. dell’Italia di Atletica La Torre ha provato a spiegare i motivi dei tantiche si stanno verificando inA Antonio La Torre, direttore tecnico dell’Italia di Atletica, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare i motivi dei tantiche si stanno verificando inA. SPIEGAZIONE – «La spiegazione è che non c’è una spiegazione. Prevedere uno è una scienza impossibile, ogni stop ha una genesi multifattoriale. Si è iniziato col caldo, ma due anni fa causa Covid si giocò a luglio e agosto e non successe nulla. Le piccole che erano abituate a una partita a settimana e ora ne hanno due devono adattarsi. Forse a volte si fa troppotecnico e si trascura un po’ il fatto che i calciatori sono innanzitutto atleti e che ...

