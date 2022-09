Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 settembre su Rai 3 (Di sabato 10 settembre 2022) Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 10 settembre 2022, Rai 3 Questa sera, sabato 10 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. anticipazioni Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta germinando, ed è quello della “resistenza”. La resistenza a una globalizzazione e privatizzazione dei frutti della terra che ha cancellato il 75% di tutte le varietà vegetali del nostro territorio, ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022)chie ospiti, 102022, Rai 3 Questa sera, sabato 102022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta germinando, ed è quello della “resistenza”. La resistenza a una globalizzazione e privatizzazione dei frutti della terra che ha cancellato il 75% di tutte le varietà vegetali del nostro territorio, ...

