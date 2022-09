Incontro tra Inter e Milan per il nuovo San Siro (Di sabato 10 settembre 2022) Le due società Milanesi si sono incontrate ieri per discutere il progetto del nuovo stadio di San Siro: il punto della situazione Ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra Inter e Milan per discutere del nuovo San Siro. Erano collegati il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il consulente dei club Giuseppe Bonomi in vista del dibattito pubblico previsto per il 19 settembre, ma che secondo la rosea può slittare oltre le elezioni in calendario il 25. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Le due societàesi si sono incontrate ieri per discutere il progetto delstadio di San: il punto della situazione Ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione traper discutere delSan. Erano collegati il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il consulente dei club Giuseppe Bonomi in vista del dibattito pubblico previsto per il 19 settembre, ma che secondo la rosea può slittare oltre le elezioni in calendario il 25. L'articolo proviene da Calcio News 24.

