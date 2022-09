Incidente ferroviario in Croazia, tre vittime ed undici feriti (Di sabato 10 settembre 2022) E' di 3 morti il bilancio di uno scontro tra treni avvenuto vicino Novska in Croazia Ci sono molti feriti, croati ma anche di altre nazionalità. L'Incidente è avvenuto quando, secondo informazioni non ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 settembre 2022) E' di 3 morti il bilancio di uno scontro tra treni avvenuto vicino Novska inCi sono molti, croati ma anche di altre nazionalità. L'è avvenuto quando, secondo informazioni non ...

Agenzia_Ansa : Tre persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite in un grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera in Croaz… - repubblica : Incidente ferroviario in Croazia, 6 vittime nello scontro tra due treni - fanpage : Grave incidente ferroviario in Croazia - valentina_ci_75 : RT @Radio1Rai: Incidente ferroviario in #Croazia: 2 convogli si scontrano. Le vittime ufficiali sono almeno 3. Undici i feriti. E dietro il… - ragazzitahrir : RT @Radio1Rai: Incidente ferroviario in #Croazia: 2 convogli si scontrano. Le vittime ufficiali sono almeno 3. Undici i feriti. E dietro il… -