Incentivi auto - Le associazioni ambientaliste fanno ricorso al Tar (Di sabato 10 settembre 2022) Non c'è pace per gli Incentivi auto, varati lo scorso 6 aprile, dal governo Draghi ed entrati in vigore dal 16 maggio. Dopo il ricorso all'Antitrust presentato dall'Aniasa, l'associazione delle società di noleggio, contro la norma che riservava i bonus ai privati escludendo però la formula della locazione (limitazione recentemente corretta dal governo con un decreto che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), adesso a fare la voce grossa sono le associazione ambientaliste. Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club e Cittadini per l'aria, con il supporto di Transport & Environment, associazione indipendente europea per lo sviluppo sostenibile basata a Bruxelles, hanno infatti deciso di presentare un ricorso al Tar contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugli ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 settembre 2022) Non c'è pace per gli, varati lo scorso 6 aprile, dal governo Draghi ed entrati in vigore dal 16 maggio. Dopo ilall'Antitrust presentato dall'Aniasa, l'associazione delle società di noleggio, contro la norma che riservava i bonus ai privati escludendo però la formula della locazione (limitazione recentemente corretta dal governo con un decreto che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), adesso a fare la voce grossa sono le associazione. Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club e Cittadini per l'aria, con il supporto di Transport & Environment, associazione indipendente europea per lo sviluppo sostenibile basata a Bruxelles, hanno infatti deciso di presentare unal Tar contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugli ...

