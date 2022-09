Incentivi auto - Le associazioni ambientaliste fanno ricorso al Tar (Di sabato 10 settembre 2022) Non c'è pace per gli Incentivi auto, varati lo scorso 6 aprile, dal governo Draghi ed entrati in vigore dal 16 maggio. Dopo il ricorso all'Antitrust presentato dall'Aniasa, l'associazione delle società di noleggio, contro la norma che riservava i bonus ai privati escludendo però la formula della locazione (limitazione recentemente corretta dal governo con un decreto che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), adesso a fare la voce grossa sono le associazione ambientaliste. Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club e Cittadini per l'aria, con il supporto di Transport & Environment, associazione indipendente europea per lo sviluppo sostenibile basata a Bruxelles, hanno infatti deciso di presentare un ricorso al Tar contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugli ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 settembre 2022) Non c'è pace per gli, varati lo scorso 6 aprile, dal governo Draghi ed entrati in vigore dal 16 maggio. Dopo ilall'Antitrust presentato dall'Aniasa, l'associazione delle società di noleggio, contro la norma che riservava i bonus ai privati escludendo però la formula della locazione (limitazione recentemente corretta dal governo con un decreto che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), adesso a fare la voce grossa sono le associazione. Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club e Cittadini per l'aria, con il supporto di Transport & Environment, associazione indipendente europea per lo sviluppo sostenibile basata a Bruxelles, hanno infatti deciso di presentare unal Tar contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugli ...

duepuntocinque : @maryfagi @durezzadelviver @LaVeritaWeb Comunque 'Libero Mercato' cosa? E' almeno dagli anni '90 che gli Stati vers… - ApportunityIt : Ecobonus incentivi auto 2022: l'elenco aggiornato - News - Icon Wheels - comitatogoccia : RT @VITAnonprofit: Ambientalisti, «i bonus-auto dello Stato non devono supportare tecnologie da abbandonare» - businessonlinei : Bollo auto detrazioni ed esenzioni e incentivi 2022 in Lombardia per auto ibride ed elettriche… - ChiaraCompagnuc : Bollo auto detrazioni ed esenzioni e incentivi 2022 in Lombardia per auto ibride ed elettriche… -