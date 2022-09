Il triumvirato di non vincenti che prova ad evitare la resa dei conti nel Pd (Di sabato 10 settembre 2022) Se le cose andranno come dicono più o meno tutti i sondaggi, il Partito democratico perderà le elezioni, e forse anche malamente. Il partito di Enrico Letta si salverà se otterrà una percentuale sufficiente superiore a quella del peggior risultato di sempre (2018), quando si fermò al il 18,7% alla Camera e al 19,1% al Senato. Altrimenti, dal 20 in giù, tutto sarà in discussione, ben oltre la segreteria di Letta. La domanda circola, a bassa voce: con la vittoria della destra e con Fratelli d’Italia primo partito, che cosa potrebbe succedere al Nazareno all’indomani del voto? La risposta che viene più spontanea è quella di un cambio alla segreteria del partito, un classico andato in scena con Walter Veltroni, Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi, dunque diventato un automatismo. Per di più Letta non ha vinto un congresso ma sta lì da salvatore della Patria: «Non sono tornato per farvi ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 settembre 2022) Se le cose andranno come dicono più o meno tutti i sondaggi, il Partito democratico perderà le elezioni, e forse anche malamente. Il partito di Enrico Letta si salverà se otterrà una percentuale sufficiente superiore a quella del peggior risultato di sempre (2018), quando si fermò al il 18,7% alla Camera e al 19,1% al Senato. Altrimenti, dal 20 in giù, tutto sarà in discussione, ben oltre la segreteria di Letta. La domanda circola, a bassa voce: con la vittoria della destra e con Fratelli d’Italia primo partito, che cosa potrebbe succedere al Nazareno all’indomani del voto? La risposta che viene più spontanea è quella di un cambio alla segreteria del partito, un classico andato in scena con Walter Veltroni, Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi, dunque diventato un automatismo. Per di più Letta non ha vinto un congresso ma sta lì da salvatore della Patria: «Non sono tornato per farvi ...

