Il trio Quodlibet tra gli incanti schubertiani

(Di sabato 10 settembre 2022) Ripartono da Villa Farina in Baronissi, gli incontri “Musica con Vista” organizzati dalla Associazione Alessandro Scarlatti. Questa sera, alle ore 19,30 si esibiranno Vittorio Sebeglia al violino, Virginia Luca alla viola e Fabio Fausone al violoncello, interpretando musiche di Schubert e Beethoven. Per le escursioni nei dintorni visita al Frac dove è in essere la mostra fotografica di Armando Cerzosimo “Appunti per un’iconografia della canzone” Di Olga Chieffi Dopo aver goduto in luglio nel parco di villa D’Agostino Valsecchi a Cava de’ Tirreni del pianismo di Anastasia Frolova, la quale ha offerto una chicca al pubblico presente la Fantasia su temi della Sheherazade di Rimskij-Korsakov, grazie al ritrovamento di un manoscritto non ancora edito e una lodevole interpretazione della Fantasia in fa diesis minore Op. 28 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, in cui è stata in grado di ...