Il Torino era in viaggio per Milano ma c’è stato un imprevisto: cosa è successo (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi pomeriggio alle ore 18 presso lo stadio San Siro di Milano si giocherà Inter – Torino, valevole per il sesto turno di Serie A. Nella giornata di ieri, però, la squadra granata è stata protagonista di un episodio singolare: il gruppo era da poco in viaggio verso Milano, quando il pullman è stato costretto a fermarsi. Come riporta Tuttosport, infatti, il veicolo ha registrato un guasto all’idroguida che ha obbligato l’intero staff ed i calciatori a fermarsi e a scendere. Tutto ciò è avvenuto in corso Mediterraneo a Torino. pullman rotto Torino Il gruppo squadra ha dunque atteso sul marciapiede e sotto il sole l’arrivo di un mezzo sostitutivo, causando grande stupore e curiosità nelle persone che osservavano la scena. Dopo la breve attesa, la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi pomeriggio alle ore 18 presso lo stadio San Siro disi giocherà Inter –, valevole per il sesto turno di Serie A. Nella giornata di ieri, però, la squadra granata è stata protagonista di un episodio singolare: il gruppo era da poco inverso, quando il pullman ècostretto a fermarsi. Come riporta Tuttosport, infatti, il veicolo ha registrato un guasto all’idroguida che ha obbligato l’intero staff ed i calciatori a fermarsi e a scendere. Tutto ciò è avvenuto in corso Mediterraneo a. pullman rottoIl gruppo squadra ha dunque atteso sul marciapiede e sotto il sole l’arrivo di un mezzo sostitutivo, causando grande stupore e curiosità nelle persone che osservavano la scena. Dopo la breve attesa, la ...

