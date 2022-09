Il tetto al prezzo del gas fa flop E la Germania lo paga meno

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 settembre 2022) Continua la spaccatura, in sede europea, sulla fissazione delaldel gas. La Commissione ha inserito la misura del price cap all’interno del nuovo pacchetto di aiuti, deliberato dai ministri dell’Energia dei Paesi membri, ieri a Bruxelles, in occasione del Consiglio Europeo. L’esito ha portato al via libera anche della tassa sugli extraprofitti, a riduzioni di tasse per le imprese in stato di crisi, alla separazione in bolletta dei costi dell’elettricità derivante dal gas, rispetto a quella prodotta dalle altre fonti. Price capMa i problemi sembrano essere tutt’altro che passati. I 27 Stati Ue rimangono bloccati sull’estensione del price cap alle forniture di gas in generale. Attualmente, la misura è imposta esclusivamente per le esportazioni di Mosca, ma questo limite rischia di rimanere una sanzione più teorica che ...