“Il sorriso di Willy e altre storie” | domani il concerto dei Segni Distintivi

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dove trovare nel mondo nobiltà senza arroganza, amicizia che non sia gelosa, la generosità che si fa dolcezza, nel tentativo di dar man forte al compagno di scuola, affrontando gli “esperti” di arti marziali, lotta che nasce da una filosofia che impone altissima etica e idealizzazione dell’avversario e del luogo? Neldisarmante diMonteiro Duarte perito sotto i colpi dei famigerati fratelli Bianchi, nell’angolo più oscuro del parco di Colleferro, vittimae vittime anche i rappresentanti di questa suburra romana, praticanti di arti marziali miste, strumenti letali in mano ad ignoranti, il cui immaginario diventa schiavo del fascino di un rozzo machismo, legato a paccottiglia vagamente superomistica, da sempre connessa a istinti egocentrici e al culto della potenza. Una vita, un ...

