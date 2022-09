Il rientro nella sua Bassano. Il legame con i nonni. Il ritorno dopo 10 anni a X Factor, il programma che l'ha lanciata, però nelle nuove vesti da conduttrice. Francesca Michielin ci racconta quanto sia importante per lei sentirsi a casa (Di sabato 10 settembre 2022) Ne ha fatta di strada Francesca Michielin da quando, ancora ragazzina, vinceva la quinta edizione di X Factor. Da allora la cantautrice nata 27 anni fa a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è riuscita a portare avanti la sua musica e le sue parole con rigore e coerenza, scegliendo con cura i progetti, sperimentando nuovi linguaggi, sempre diversi. Senza dimenticare le battaglie che le sono più care, per i diritti delle donne e dei più fragili, per l’ambiente. Francesca Michielin, la carriera guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) Ne ha fatta di stradada quando, ancora ragazzina, vinceva la quinta edizione di X. Da allora la cantautrice nata 27fa adel Grappa, in provincia di Vicenza, è riuscita a portare avanti la sua musica e le sue parole con rigore e coerenza, scegliendo con cura i progetti, sperimentando nuovi linguaggi, sempre diversi. Senza dimenticare le battaglie che le sono più care, per i diritti delle donne e dei più fragili, per l’ambiente., la carriera guarda le foto ...

