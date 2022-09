Il Paradiso delle Signore, Marco ostacolato: proprio lei agirà alle sue spalle (Di sabato 10 settembre 2022) Brutto colpo per il personaggio di Marco di Sant’Erasmo nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: farà tutto alle sue spalle Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo (screenshot RaiPlay)L’attesa è ormai finita: il prossimo lunedì 12 settembre prenderà il via la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Il pubblico potrà finalmente assistere a tutta una nuova serie di colpi di scena che vedranno coinvolti i protagonisti più amati. Tra questi anche Marco di Sant’Erasmo che ha fatto il suo ingresso nella soap opera nel corso della scorsa stagione. Il pubblico si è però ormai affezionato al suo personaggio atteso da alcune importanti novità. In particolare, il giornalista si ritroverà al ... Leggi su direttanews (Di sabato 10 settembre 2022) Brutto colpo per il personaggio didi Sant’Erasmo nella nuova stagione de Il: farà tuttosue spdi Sant’Erasmo e Stefania Colombo (screenshot RaiPlay)L’attesa è ormai finita: il prossimo lunedì 12 settembre prenderà il via la settima stagione de Il. Il pubblico potrà finalmente assistere a tutta una nuova serie di colpi di scena che vedranno coinvolti i protagonisti più amati. Tra questi anchedi Sant’Erasmo che ha fatto il suo ingresso nella soap opera nel corso della scorsa stagione. Il pubblico si è però ormai affezionato al suo personaggio atteso da alcune importanti novità. In particolare, il giornalista si ritroverà al ...

AstroSamantha : Riconoscete tra le nuvole quell’ arcipelago nel Pacifico? Si tratta delle Isole Salomone nel Sud del Pacifico. Un p… - michele24216379 : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - alaesperi : @MadameA02 1) perché gli orgasmi delle femmine non uccidono bambini e gli orgasmi dei maschi sì? 2) biblicamente, a… - Claudio89361433 : RT @OroscQuotidiano: Aspetta e spera #ilparadisodellesignore #anticipazioni #SoapOperas #soap #Spoilers #SPOILER #SpoilerAlert https://t.c… - OroscQuotidiano : Aspetta e spera #ilparadisodellesignore #anticipazioni #SoapOperas #soap #Spoilers #SPOILER #SpoilerAlert -