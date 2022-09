Il Papa agli scienziati: “Dite ‘no’ alle ricerche destinate a fini di morte” (Di sabato 10 settembre 2022) Città del Vaticano – Rifiutare “alcune ricerche, inevitabilmente destinate, in circostanze storiche concrete, a fini di morte, gli scienziati di tutto il mondo possono unirsi in una comune disponibilità a disarmare la scienza e formare una forza per la pace”. E’ il monito che arriva da Papa Francesco, con lo sguardo rivolto ai conflitti che infuriano nel mondo, agli scienziati di tutto il pianeta. L’occasione è l’udienza, svoltasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. “Nel nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani per un comune destino di felicità – l’appello di Francesco – siamo chiamati oggi a testimoniare la nostra essenza fraterna di libertà, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) Città del Vaticano – Rifiutare “alcune, inevitabilmente, in circostanze storiche concrete, adi, glidi tutto il mondo possono unirsi in una comune disponibilità a disarmare la scienza e formare una forza per la pace”. E’ il monito che arriva daFrancesco, con lo sguardo rivolto ai conflitti che infuriano nel mondo,di tutto il pianeta. L’occasione è l’udienza, svoltasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. “Nel nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani per un comune destino di felicità – l’appello di Francesco – siamo chiamati oggi a testimoniare la nostra essenza fraterna di libertà, ...

