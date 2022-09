Il Napoli punta su Meret: può succedere contro il Milan (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti prepara la formazione per Napoli-Spezia che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona oggi alle ore 15:00. Con un classico 4-3-3 si parte dalla certezza di Alex Meret tra i pali, che nonostante le diverse voci di mercato e il possibile avvicinamento di Keylor Navas al Napoli, ha conquistato il suo posto in titolare. Meret prima e dopo: il dato Il portiere italiano nella scorsa stagione è stato relegato ad un posto da spettatore in panchina nella maggior parte delle gare, avendo davanti nelle gerarchie di Spalletti il colombiano David Ospina. Ad oggi Meret ha giocato da titolare tutte le partite del Napoli tra Serie A e Champions League. Il calciatore azzurro dopo la sosta, nella partita contro il Milan il 18 settembre ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti prepara la formazione per-Spezia che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona oggi alle ore 15:00. Con un classico 4-3-3 si parte dalla certezza di Alextra i pali, che nonostante le diverse voci di mercato e il possibile avvicinamento di Keylor Navas al, ha conquistato il suo posto in titolare.prima e dopo: il dato Il portiere italiano nella scorsa stagione è stato relegato ad un posto da spettatore in panchina nella maggior parte delle gare, avendo davanti nelle gerarchie di Spalletti il colombiano David Ospina. Ad oggiha giocato da titolare tutte le partite deltra Serie A e Champions League. Il calciatore azzurro dopo la sosta, nella partitailil 18 settembre ...

