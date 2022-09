Il Mons Gaudii che incantava i pellegrini svelando San Pietro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Ancora oggi, nonostante la disurbanizzazione caotica e l’incuria che ha trasformato il verde in un conglomerato opaco, capace di oscurare in diversi punti lo sguardo, in quell’ultimo tratto che si ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti