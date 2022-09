Il Messaggero: se Lotito venisse eletto al Senato alla Lazio potrebbe succedergli suo figlio Enrico (Di sabato 10 settembre 2022) Claudio Lotito è candidato al Senato con Forza Italia in Molise. È cosa nota. Ha già fatto anche più di qualche gaffe. L’edizione odierna del Messaggero fa il punto nel caso dovesse essere eletto. Già, perché sebbene «in teoria non c’e? nessuna incompatibilita?», come fa sapere Lotito stesso, secondo il giornale romano l’attivita? politica potrebbe diventare estenuante e accelerare l’annunciata successione di suo figlio Enrico. Da quest’estate direttore generale della Primavera e della Lazio Women (oggi il debutto ufficiale). Quindi l’esordio all’hotel Gallia con Angelo Fabiani sul mercato generale. L’ascesa di Enrico Lotito e? veloce e inesorabile. Ora fa anche le prove da presidente: giovedi? ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Claudioè candidato alcon Forza Italia in Molise. È cosa nota. Ha già fatto anche più di qualche gaffe. L’edizione odierna delfa il punto nel caso dovesse essere. Già, perché sebbene «in teoria non c’e? nessuna incompatibilita?», come fa saperestesso, secondo il giornale romano l’attivita? politicadiventare estenuante e accelerare l’annunciata successione di suo. Da quest’estate direttore generale della Primavera e dellaWomen (oggi il debutto ufficiale). Quindi l’esordio all’hotel Gallia con Angelo Fabiani sul mercato generale. L’ascesa die? veloce e inesorabile. Ora fa anche le prove da presidente: giovedi? ha ...

napolista : Il Messaggero: se #Lotito venisse eletto al Senato alla #Lazio potrebbe succedergli suo figlio Enrico Ha 25 anni,… - Gianluc96955001 : RT @LALAZIOMIA: Il Messaggero| Romagnoli-Provedel, gli insostituibili. Via alla rivoluzione della comunicazione in casa Lazio - LALAZIOMIA : Il Messaggero| Romagnoli-Provedel, gli insostituibili. Via alla rivoluzione della comunicazione in casa Lazio… - LazioNews_24 : #IlMessaggero – Enrico #Lotito futuro presidente della #Lazio? L’indiscrezione - sscalcionapoli1 : Il Messaggero – Lotito si muoverà per chiedere spiegazioni a Rocchi -