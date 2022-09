Il maxi fondo PIF pronto a comprare il calcio italiano: quanto vale (Di sabato 10 settembre 2022) Con settembre il calciomercato si è chiuso (qui trovate gli acquisti più costosi della Serie A 2022-23), ma in Serie A si parla ancora di cessioni e acquisizioni. Stavolta la compravendita riguarda direttamente una società tra le più vincenti e celebri del calcio italiano: l’Inter. A neanche due settimane da un clamoroso retroscena (di cui abbiamo parlato qui) tornano le voci su una possibile cessione della società nerazzurra da parte della famiglia Zhang. Dall’altra parte del tavolo torna a sedersi il maxi fondo saudita PIF, già proprietario del Newcastle. La situazione societaria dell’Inter Non è un mistero che il gruppo Suning stia vivendo un momento complicato a livello finanziario, con la rata del prestito del fondo Oaktree prossima alla scadenza. Le indiscrezioni, che ormai ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Con settembre ilmercato si è chiuso (qui trovate gli acquisti più costosi della Serie A 2022-23), ma in Serie A si parla ancora di cessioni e acquisizioni. Stavolta la compravendita riguarda direttamente una società tra le più vincenti e celebri del: l’Inter. A neanche due settimane da un clamoroso retroscena (di cui abbiamo parlato qui) tornano le voci su una possibile cessione della società nerazzurra da parte della famiglia Zhang. Dall’altra parte del tavolo torna a sedersi ilsaudita PIF, già proprietario del Newcastle. La situazione societaria dell’Inter Non è un mistero che il gruppo Suning stia vivendo un momento complicato a livello finanziario, con la rata del prestito delOaktree prossima alla scadenza. Le indiscrezioni, che ormai ...

keepdrivingggg : @carolaxiltre nulla cuore<3 io ero un sacco in fondo, tra le ultime file, quindi vedevo l'omino sul palco del tipo… - maxi_beker : RT @TeoLorenzoo: twitter con spotify de fondo>>>>>>twitter - tribuna_treviso : Ospiterà startup, formazione e museo del vino. Veicolo finanziario lussemburghese ad hoc per investitori istituzion… - PCagnan : “Parco Prosecco”, a Conegliano il nuovo maxi-polo dell’agritech: un piano da 80 milioni con fondo dedicato… - thecostanza_ : @sweethazxx la visuale non dovrebbe essere malissimo, anche perché la zona è in pendenza, quindi si riescono a vede… -