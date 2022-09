Il Giro del Mondo In 80 Giorni: Tutto Sulla Nuova Fiction Rai! (Di sabato 10 settembre 2022) Il Giro del Mondo in 80 Giorni: durante il periodo invernale andrà in onda Sulla Rai la Fiction tratta dal romanzo di Jules Verne, nell’ambito di una produzione internazionale… Il Giro del Mondo in 80 Giorni è la Nuova Fiction targata Rai nata dall’accordo tra i canali francesi e tedeschi. La serie vanta un cast internazionale e racconterà le vicende narrate da Jules Verne nell’omonimo romanzo. David Tennant, uno dei più talentuosi attori britannici, sarà tra i protagonisti della Fiction che è stata realizzata dopo un lungo periodo di pause e intervalli legati anche all’emergenza sanitaria. Il Giro del Mondo in 80 Giorni: la trama della ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 10 settembre 2022) Ildelin 80: durante il periodo invernale andrà in ondaRai latratta dal romanzo di Jules Verne, nell’ambito di una produzione internazionale… Ildelin 80è latargata Rai nata dall’accordo tra i canali francesi e tedeschi. La serie vanta un cast internazionale e racconterà le vicende narrate da Jules Verne nell’omonimo romanzo. David Tennant, uno dei più talentuosi attori britannici, sarà tra i protagonisti dellache è stata realizzata dopo un lungo periodo di pause e intervalli legati anche all’emergenza sanitaria. Ildelin 80: la trama della ...

_Nico_Piro_ : #9settembre giro le pagine del calendario afghano con le mie foto e palleggio agosto settembre. Due vittime della… - ItaliaViva : Vedere Conte che viene andare in giro in campagna elettorale per farsi le foto con le tessere del #RDC è la negazio… - marattin : In giro per il Piemonte lo sto ripetendo: se non avete tempo di leggere le 68 pagine del programma del #TerzoPolo,… - shalafi81 : #ItalianGP Carlos Sainz @Radio1Rai 'Sono molto contento del mio giro, peccato solo non avere avuto una scia. Domani… - pippo061 : #InterTorino il muflone n10 dopo aver subito un lieve fallo , si copre l’occhio destro e con l’occhio sx si fa il g… -