Il giorno di Carlo III: la cerimonia di proclamazione nella sala del trono di St. James Palace (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo sovrano accompagnato da William e Camilla giura – in diretta tv – davanti agli ex premier Truss, Johnson, Cameron, May e Blair Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo sovrano accompagnato da William e Camilla giura – in diretta tv – davanti agli ex premier Truss, Johnson, Cameron, May e Blair

Agenzia_Ansa : Ha aspettato più di ogni altro erede al trono il giorno fatidico. Dopo l'attesa di una vita Carlo a 73 anni vede or… - GioeleUrso1 : La polemica del giorno a Torino è sulle piazze auliche.. in questi giorni infatti in piazza San Carlo sono parchegg… - zazoomblog : Oggi il grande giorno della proclamazione di Re Carlo III: la cerimonia in corso a St. James Palace - #grande… - peucezia : RT @AgostiniMea: Good morning. È il giorno di Carlo. Il nuovo sovrano verrà proclamato ufficialmente Re a partire dalle 10 di oggi ore loca… - comablack79 : @carlo_avossa @Kore_1993 E se da una parte ti capisco dall'altra mi spiace... e te lo dico da emigrato, a volte mi… -