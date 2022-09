Il 'ghiacciaio del giorno del giudizio' si sta per staccare, lo studio che terrorizza gli scienziati: 'Alzerà il livello del mare entro tre ... (Di sabato 10 settembre 2022) Il ghiacciaio Thwaites, meglio noto come 'ghiacciaio del giorno del giudizio', potrebbe presto staccarsi creando disastri ambientali incalcolabili. Secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022) IlThwaites, meglio noto come 'deldel', potrebbe presto staccarsi creando disastri ambientali incalcolabili. Secondo unopubblicato su Nature Geoscience, ...

leggoit : Il 'ghiacciaio del giorno del giudizio' si sta per staccare, lo studio che terrorizza gli scienziati: «Alzerà il li… - meteoeradar : Avviate le operazioni per rimuovere i teloni posizionati su una porzione del ghiacciaio della Marmolada, lungo quel… - Dedalus12470353 : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @Antdef22 @ciroizzo3 @PBAA2022 @LisiNovella @MariaGloriaDiM2 È vecchio, anche il mare, eppure non è mai… - ilva87161350 : @Dedalus12470353 @Antdef22 @ciroizzo3 @PBAA2022 @LisiNovella @MariaGloriaDiM2 È vecchio, anche il mare, eppure non… - rudy_matrix : RT @autocostruttore: La Ferragni che vola in elicottero su un ghiacciaio per stappare una bottiglia di vino con gli amici, che visita la Ca… -