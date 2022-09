Il Fatto Quotidiano adombra «inciuci» tra Meloni e Mattarella: «Si sono visti». Il Colle lo sbugiarda (Di sabato 10 settembre 2022) Per la seconda volta in due settimane, il Quirinale è costretto a smentire indiscrezioni che gli attribuiscono un ruolo, in un senso o nell’altro, nella campagna elettorale di FdI. La prima volta, negli ultimi giorni d’agosto, al Colle è toccato chiarire che non c’era nulla di vero nella notizia, pubblicata dal Corriere della Sera, di una presunta irritazione verso la leader di FdI. Oggi la presidenza della Repubblica ha dovuto invece smentire un articolo del Fatto Quotidiano su due presunti incontri intercorsi ad agosto tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Il “Fatto Quotidiano” parla di «aria d’inciucio» tra Mattarella e Meloni «Meloni-Mattarella, due incontri: aria ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Per la seconda volta in due settimane, il Quirinale è costretto a smentire indiscrezioni che gli attribuiscono un ruolo, in un senso o nell’altro, nella campagna elettorale di FdI. La prima volta, negli ultimi giorni d’agosto, alè toccato chiarire che non c’era nulla di vero nella notizia, pubblicata dal Corriere della Sera, di una presunta irritazione verso la leader di FdI. Oggi la presidenza della Repubblica ha dovuto invece smentire un articolo delsu due presunti incontri intercorsi ad agosto tra Sergioe Giorgia. Il “” parla di «aria d’o» tra, due incontri: aria ...

