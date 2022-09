Il dramma di Daniele Bossari | ecco perché è sparito dalla tv

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 settembre 2022)è un conduttore molto apprezzato, conosciuto anche per essere il compagno storico della bellissima Filippa Lagerback. Ma forse non tutti sanno cheha vissuto un periodo davvero terribile, durante il quale ha persino pensato di togliersi la vita.ha esordito nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni Novanta. Già ai tempi in cui lavorava per MTV era chiaro che ne avrebbe fatta di strada., infatti, non era solo un bellissimo ragazzo, ma anche un conduttore professionale e talentuoso. Non a caso, raggiunge il grande successo già dai primi anni Duemila, permettendo alla sua carriera di spiccare il volo. Eppure, nel corso degli anni, la sua presenza in televisione è andata via via a scemare, e in molti si sono domandati come mia. Del ...