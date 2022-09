Il discorso di George W. Bush nel primo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Pubblichiamo il testo delche l’allora presidente americanoW.pronunciò l’11 settembre del 2002, aldall’. È passato un anno da quando i nemici hanno attaccato il nostro paese. Abbiamo visto le immagini così tante volte che sono ormai impresse nella nostra anima ed è difficile e doloroso ricordare l’orrore, rivivere l’angoscia, immaginare di nuovo il terrore. Per chi ha perso i propri cari è stato un anno di dolore, di luoghi vuoti, di bambini appena nati che non conosceranno mai i loro padri qui sulla terra. Per le nostre Forze armate è stato un anno di sacrifici e di servizio lontano da casa. Per tutti gli americani, è stato un anno di adeguamenti, di presa di ...