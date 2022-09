Il discorso di Carlo III: «Vi servirò come mia madre» (Di sabato 10 settembre 2022) L’incontro con la folla a Londra (e il bacio di una donna), poi il colloquio con la premier Truss e le prime parole da sovrano Leggi su corriere (Di sabato 10 settembre 2022) L’incontro con la folla a Londra (e il bacio di una donna), poi il colloquio con la premier Truss e le prime parole da sovrano

rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - rtl1025 : ??????? '#William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di #Cornovaglia, e assumerà le responsab… - reccina63 : RT @tempoweb: Primo discorso di Carlo III 'Prometto di servirvi tutta la vita' SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - wvandaheart : RT @onlyxngvl: carlo che farà il discorso preparato 30 anni prima -