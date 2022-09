Ignazio Boschetto | dedica speciale a una donna misteriosa | il video è virale

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 settembre 2022) Noto per essere una delle tre voci de Il Volo,ha fatto parlare di sé per unapparso nelle ultime settimane sui social. Il tenore del celebre trio canoro ha suscitato il chiacchiericcio social per via di una dolcea una: ecco la verità. Il Volo è sicuramente uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.