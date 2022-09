I vincitori di Venezia 79: da Laura Poitras ad Alice Diop, le donne fanno la parte del… Leone (Di sabato 10 settembre 2022) Ci voleva una presidente di giuria come Julianne Moore per garantire alla Mostra del cinema 2022 (l’edizione del 90° anniversario) uno dei verdetti più universalmente condivisibili di sempre e vincitori in perfetta linea con i tempi. A Venezia 79 il Leone d’Oro per il miglior film è andato a Laura Poitras. Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria ad Alice Diop. Il Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Luca Guadagnino. Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni a Cate Blanchett e Colin Farrell. Il Premio Speciale della Giuria a Jafar Panahi. Infine il Premio Marcello Mastroianni per un interprete emergente a Taylor Russell. A dare un mood struggente alla cerimonia, prima dell’introduzione della madrina Rocío Muñoz ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) Ci voleva una presidente di giuria come Julianne Moore per garantire alla Mostra del cinema 2022 (l’edizione del 90° anniversario) uno dei verdetti più universalmente condivisibili di sempre ein perfetta linea con i tempi. A79 ild’Oro per il miglior film è andato a. Ild’Argento – Gran Premio della Giuria ad. Ild’Argento – Premio per la migliore regia a Luca Guadagnino. Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni a Cate Blanchett e Colin Farrell. Il Premio Speciale della Giuria a Jafar Panahi. Infine il Premio Marcello Mastroianni per un interprete emergente a Taylor Russell. A dare un mood struggente alla cerimonia, prima dell’introduzione della madrina Rocío Muñoz ...

