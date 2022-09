rosati22 : RT @doctorgis84: I russi arretrano sempre di più. Finisce che #Putin perderà la guerra e sarà costretto a denazificare l'Italia. #UkraineRu… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - doctorgis84 : I russi arretrano sempre di più. Finisce che #Putin perderà la guerra e sarà costretto a denazificare l'Italia. #UkraineRussianWar -

Globalist.it

L'esercito invasore di Putin dopo le avanzate dei primi mesi adesso è in difficoltà ed è costretto a correre ai ripari. La Russia ha inviato 1.300 soldati ceceni (i famosi tagliagola di Kadirov ) ...La città, infatti, si trova lungo i percorsi di rifornimentodella linea del fronte del Donbass. A essere sgomberata dagli invasori, oltre alla città principale, anche l'importante sobborgo di ... I russi arretrano a Kherson, Mosca manda 1300 soldati ceceni per contrastare gli ucraini I ceceni hanno il compito di supportare le truppe regolari russe che si trovano a dover fronteggiare la controffensiva ucraina nella regione meridionale ...Il collettivo punk femminista in scena l'11 settembre agli Arcimboldi. "Chi resta per informare su quello che avviene a Mosca finisce in ...