I partiti pensano alle larghe intese. Ma i 5S se ne tirano già fuori. E Conte avvisa Draghi: "Diremo no alle nuove spese militari" (Di sabato 10 settembre 2022) Come si suol dire, il dado è tratto. Semmai ce ne fosse ancora bisogno, le parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte all'evento di presentazione del programma del Movimento Cinque Stelle a Roma, segna definitivamente una linea di demarcazione tra pentastellati e tutti gli altri partiti, Pd compreso. L'accusa, d'altronde, è di quelle forti: "Non sentite già aria di nuove larghe intese? Che c'è una campagna molto strana con la candidata avvantaggiata nei sondaggi che dosa le uscite…Mi ha colpito molto lo spin doctor della Meloni, Crosetto, che su Avvenire accenna al fatto che si potrà fare un altro governo dei migliori. Sono già pronti a tirar fuori un altro esponente della comunità finanziaria, c'è sempre il migliore dei migliori. Lo diciamo chiaramente: no ad accozzaglie e ...

