I music Awards rovinati dal maltempo | arriva Malgioglio | il pubblico scappa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 settembre 2022) Sembrava una serata perfetta, tutto stava andando nel migliore dei modi ma poi è successo quello che forse qualcuno, dando una occhiata alle previsioni meteo della serata, si aspettava. I Timsono stati interrotti: la serata dedicata allaa su Rai 1 il 9 settembre 2022 ha chiuso con un po’ di anticipo sulla scaletta a causa della forte grandinata che ha costretto ilpresente a battere in ritirata. Impossibile pensare di continuare perchè non si trattava di semplice pioggia, come successo anche in altre occasioni all’Arena di Verona ( dove succedono sempre più spesso questo genere di situazioni soprattutto a settembre, quando il meteo è davvero più che instabile). Dopo l’arrivo di, accolto più che dai fan, dalla pioggia scosciante, Vanessa Incontrada e Carlo Conti ...