I migliori film da vedere al cinema a settembre (Di sabato 10 settembre 2022) Diversi film presenti alla Mostra del cinema di Venezia usciranno nelle sale questo mese: da Il signore delle formiche di Gianni Amelio a L’immensità di Emanuele Crialese, a Don’t Worry Darling di Olivia Wilde con il compagno Harry Styles. Ma ci sono anche il ritorno in sala di Avatar, in attesa del secondo capitolo del film di James Cameron (a dicembre) e di Maigret, questa volta interpretato da Gerard Depardieu, oltre all’action movie Memory con spietato Liam Neeson e una cattiva Monica Bellucci. Il signore delle formiche - dall'8 settembre Gianni Amelio sforna un film sulla violenza e l’ottusità della discriminazione raccontando la vicenda vera del drammaturgo Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), che negli anni ‘60 fece scalpore perché processato per aver sottomesso alla propria volontà, in senso ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Diversipresenti alla Mostra deldi Venezia usciranno nelle sale questo mese: da Il signore delle formiche di Gianni Amelio a L’immensità di Emanuele Crialese, a Don’t Worry Darling di Olivia Wilde con il compagno Harry Styles. Ma ci sono anche il ritorno in sala di Avatar, in attesa del secondo capitolo deldi James Cameron (a dicembre) e di Maigret, questa volta interpretato da Gerard Depardieu, oltre all’action movie Memory con spietato Liam Neeson e una cattiva Monica Bellucci. Il signore delle formiche - dall'8Gianni Amelio sforna unsulla violenza e l’ottusità della discriminazione raccontando la vicenda vera del drammaturgo Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), che negli anni ‘60 fece scalpore perché processato per aver sottomesso alla propria volontà, in senso ...

ClumsyDem : Sto una Pasqua Pixar 3 nuovi film originali e un sequel graditissimo Disney 2 nuovi film originali 2 serie su due… - lovessterek : mi mancano così tanto l’unica ragione per cui sto aspettando il film sono loro due, potranno criticarli quanto vogl… - Smashdevil_19 : Ieri visto finalmente 'Un Tram che si chiama Desiderio' (1951), la pellicola in sé non è un capolavoro per me, ma c… - AriMoon92 : non mi importa se non la pensate come me love and thunder ed eternals film migliori tra quelli nuovi della marvel - mescalinaaparte : Film migliori sono western cazzo culo. -