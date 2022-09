I costituzionalisti stroncano Letta: “Basta con l’alibi del Rosatellum. Chi perderà è perché non ha i voti” (Di sabato 10 settembre 2022) Niente alibi, chi perderà le elezioni non incolpi il Rosatellum, la legge elettorale. Perderanno perché non hanno i voti. Punto. Letta prenda nota. Due costituzionalisti intervengono a smascherare la scusa che la sinistra sta usando per “legittimare” la sua prossima débacle. Quel Rosatellum che oggi tutti maledicono, Pd in primis che pure lo votò. Da tempo a sinistra si sente la litania che il Rosatellum metterebbe a rischio la democrazia (perché a questa tornata elettorale vincerebbe il centrodestra). Un disco rotto che potrebbe indurre tanti italiani ad astenersi dalle urne. Un gioco sposco. Niente di più falso: “la legge elettorale non ha colpe, è un meccanismo matematico che dà un risultato sulla base del modello. Gli attori che sono in gioco ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Niente alibi, chile elezioni non incolpi il, la legge elettorale. Perderannonon hanno i voti. Punto.prenda nota. Dueintervengono a smascherare la scusa che la sinistra sta usando per “legittimare” la sua prossima débacle. Quelche oggi tutti maledicono, Pd in primis che pure lo votò. Da tempo a sinistra si sente la litania che ilmetterebbe a rischio la democrazia (a questa tornata elettorale vincerebbe il centrodestra). Un disco rotto che potrebbe indurre tanti italiani ad astenersi dalle urne. Un gioco sposco. Niente di più falso: “la legge elettorale non ha colpe, è un meccanismo matematico che dà un risultato sulla base del modello. Gli attori che sono in gioco ...

