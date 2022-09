I beauty look sul tappeto stellato di Venezia 79: decima serata (Di sabato 10 settembre 2022) Life&People.it Anche questa edizione della kermesse sta per volgere al termine: meno di ventiquattr’ore e la 79 esima Mostra del Cinema di Venezia chiuderà i battenti. Sempre più spazio ai film in concorso e, in attesa di scoprire chi saranno i premiati, i film vincitori, e il vincitore del prestigioso Leone d’oro sul red carpet del Lido si respirano ancora attimi di magia. I look della decima serata sul tappeto stellato. La madrina torna a conquistare il cuore del pubblico Impeccabile e bellissima come sempre, Rocío Muños Morales ritorna ad essere l’indiscussa protagonista della serata. La modella spagnola in questi giorni ha regalato preziose lezioni di stile, anche questa volta torna a far sognare e si conquista il titolo di top look della ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 10 settembre 2022) Life&People.it Anche questa edizione della kermesse sta per volgere al termine: meno di ventiquattr’ore e la 79 esima Mostra del Cinema dichiuderà i battenti. Sempre più spazio ai film in concorso e, in attesa di scoprire chi saranno i premiati, i film vincitori, e il vincitore del prestigioso Leone d’oro sul red carpet del Lido si respirano ancora attimi di magia. Idellasul. La madrina torna a conquistare il cuore del pubblico Impeccabile e bellissima come sempre, Rocío Muños Morales ritorna ad essere l’indiscussa protagonista della. La modella spagnola in questi giorni ha regalato preziose lezioni di stile, anche questa volta torna a far sognare e si conquista il titolo di topdella ...

