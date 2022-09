Hollande: “Putin lavora per la vittoria della destra in Italia” (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex presidente francese François Hollande oggi rilascia un’intervista a Repubblica in occasione della pubblicazione del nuovo libro ‘Bouleversements’. E parlando di Putin afferma che ha un ruolo nelle prossime elezioni politiche in Italia. Secondo Hollande “Putin ora spera e lavora per una vittoria delle estreme destre in Italia”. L’ex presidente francese spiega che se finora con l’esecutivo Draghi “L’Italia ha mantenuto una posizione netta”, ovvero “le sanzioni sono state approvate e il governo è stato molto duro con Putin”, ora il leader russo starebbe giocando sulla stanchezza dell’opinione pubblica. E Salvini secodo Hollande sarebbe un attore di questa strategia: “Salvini è al ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex presidente francese Françoisoggi rilascia un’intervista a Repubblica in occasionepubblicazione del nuovo libro ‘Bouleversements’. E parlando diafferma che ha un ruolo nelle prossime elezioni politiche in. Secondoora spera eper unadelle estreme destre in”. L’ex presidente francese spiega che se finora con l’esecutivo Draghi “L’ha mantenuto una posizione netta”, ovvero “le sanzioni sono state approvate e il governo è stato molto duro con”, ora il leader russo starebbe giocando sulla stanchezza dell’opinione pubblica. E Salvini secodosarebbe un attore di questa strategia: “Salvini è al ...

