Hocus Pocus 2: rilasciato il nuovo trailer del film in arrivo su Disney+ (Di sabato 10 settembre 2022) In occasione del D23 Expo, Disney ha rilasciato il primo trailer di Hocus Pocus 2, pellicola in arrivo sulla piattaforma streaming il 30 settembre. Disney, durante il D23 Expo tenutosi il 9 settembre, ha rilasciato il primo trailer esteso di Hocus Pocus 2, pellicola sequel del classico del 1993. Il film, in uscita su Disney+ il 30 settembre, sarà ambientato quasi trent'anni dopo gli eventi dell'originale, e tre studentesse delle superiori dovranno fare squadra per fermare le sorelle Sanderson, tornate ora nell'attuale Salem. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ritorneranno a vestire i panni dei loro personaggi originali, e oltre a loro ci saranno Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022) In occasione del D23 Expo, Disney hail primodi2, pellicola insulla piattaforma streaming il 30 settembre. Disney, durante il D23 Expo tenutosi il 9 settembre, hail primoesteso di2, pellicola sequel del classico del 1993. Il, in uscita suil 30 settembre, sarà ambientato quasi trent'anni dopo gli eventi dell'originale, e tre studentesse delle superiori dovranno fare squadra per fermare le sorelle Sanderson, tornate ora nell'attuale Salem. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ritorneranno a vestire i panni dei loro personaggi originali, e oltre a loro ci saranno Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, ...

