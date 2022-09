“Hanno archiviato l’indagine su di me 3 anni fa. Ma nessuno me lo ha mai detto”: la storia dell’ex sindaco candidato alle Politiche (Di sabato 10 settembre 2022) “Nel 2017 avevo ricevuto la notifica di proroga di sei mesi di un’indagine che mi riguardava. È stato tutto archiviato, ma non ne sono mai stato informato. Mi pare una situazione incredibile, soprattutto se si pensa che all’epoca io ero sindaco di Chioggia e l’archiviazione è avvenuta ancora in corso di mandato”. L’architetto Alessandro Ferro venne eletto primo cittadino della città veneziana nel 2016, con l’onda crescente dei Cinquestelle. Ma per un movimento che aveva fatto della questione morale uno dei propri punti fermi, nel 2017 era arrivata una doccia fredda. “Ho ricevuto quella notifica e ho ritenuto di comunicarlo ai cittadini di Chioggia, per una forma di trasparenza e di rispetto. Però dell’indagine non ho mai saputo nulla, salvo quel foglietto che mi comunicava il titolo del reato per il quale si procedeva. Si trattava di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Nel 2017 avevo ricevuto la notifica di proroga di sei mesi di un’indagine che mi riguardava. È stato tutto, ma non ne sono mai stato informato. Mi pare una situazione incredibile, soprattutto se si pensa che all’epoca io erodi Chioggia e l’archiviazione è avvenuta ancora in corso di mandato”. L’architetto Alessandro Ferro venne eletto primo cittadino della città veneziana nel 2016, con l’onda crescente dei Cinquestelle. Ma per un movimento che aveva fatto della questione morale uno dei propri punti fermi, nel 2017 era arrivata una doccia fredda. “Ho ricevuto quella notifica e ho ritenuto di comunicarlo ai cittadini di Chioggia, per una forma di trasparenza e di rispetto. Però delnon ho mai saputo nulla, salvo quel foglietto che mi comunicava il titolo del reato per il quale si procedeva. Si trattava di ...

